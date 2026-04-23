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ACIDENTE FERROVIÁRIO

Colisão de trens deixa 17 feridos, cinco deles em estado grave

Trem é usado geralmente por trabalhadores e estudantes; alguns feridos foram transportados em helicóptero para um hospital

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Repórter
23/04/2026 07:35 - atualizado em 23/04/2026 08:20

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Equipes de resgate atendem passageiros de dois trens que colidiram no norte de Copenhague, na Dinamarca, deixando muitos feridos, em 23 de abril de 2026
Equipes de resgate atendem passageiros de dois trens que colidiram no norte de Copenhague, na Dinamarca, deixando muitos feridos, em 23 de abril de 2026 crédito: STEVEN KNAP / RITZAU SCANPIX / AFP

Uma colisão frontal de dois trens na manhã desta quinta-feira (23/4) entre as cidades dinamarquesas de Hillerød e Kagerup, quase 40 quilômetros ao norte de Copenhague, deixou 17 pessoas feridas, cinco delas em "estado crítico".

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Um comunicado da polícia classificou o ocorrido como um "acidente grave". Um porta-voz da força de segurança disse à AFP que todos os passageiros foram retirados dos trens.

"Dois trens colidiram e houve uma grande mobilização da polícia e dos serviços de emergência", afirma um comunicado. 

O policial Morten Pedersen afirmou que não é possível "fornecer, no momento, qualquer detalhe sobre as causas do acidente".

O porta-voz dos serviços de emergência, Tim Simonsen, disse à AFP que o alerta foi recebido às 6h30 (1h30 de Brasília).

"Foi uma colisão frontal e há feridos entre os passageiros", disse. 

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A prefeita do município vizinho de Gribskov, Trine Egetved, comentou no Facebook que alguns feridos foram transportados de helicóptero para o hospital da cidade. 

A área foi isolada pela polícia. 

"Este trem é utilizado por muitos moradores de Gribskov, trabalhadores e estudantes. Os serviços de emergência trabalham sem pausa. Estamos tentando esclarecer o que aconteceu e garantir que todos recebam a ajuda necessária", acrescentou a prefeita.

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Os acidentes ferroviários são raros na Dinamarca, mas em 2019 uma colisão que envolveu um trem de passageiros deixou oito mortos e 16 feridos. Em agosto de 2025, uma pessoa morreu após uma colisão entre um trem e um veículo agrícola.

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