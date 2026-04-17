Irã reabre Estreito de Ormuz durante cessar-fogo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Irã anunciou, nesta sexta-feira (17/4), a reabertura total do Estreito de Ormuz para a navegação comercial enquanto durar o cessar-fogo com os Estados Unidos. A medida vale até a próxima quarta-feira (22/4), quando termina a trégua em vigor na região.

Segundo o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, todos os navios poderão circular livremente pela rota coordenada pela Organização de Portos e Assuntos Marítimos do país durante o período. O anúncio foi feito após a entrada em vigor do cessar-fogo no Líbano, iniciada na quinta-feira.

"De acordo com o cessar-fogo no Líbano, a passagem para todos os navios comerciais pelo Estreito de Ormuz é declarada completamente aberta pelo período restante do cessar-fogo, na rota coordenada já anunciada pela Organização de Portos e Marítima da República Islâmica do Irã", declarou Araghchi nas redes sociais.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

A decisão representa o primeiro grande gesto de Teerã em direção a um possível acordo mais amplo para encerrar o conflito. A reabertura do estreito era uma das principais exigências de Washington nas negociações em andamento.

Desde o início da escalada de tensões no Oriente Médio, no fim de fevereiro, o Irã havia restringido a passagem pela via marítima, considerada estratégica por ser a única saída do Golfo Pérsico para o oceano. Pelo estreito circula cerca de 20% de todo o petróleo e gás consumidos no mundo, o que torna qualquer bloqueio um fator de impacto direto na economia global.

O cessar-fogo foi anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que também afirmou ter convidado o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun, para negociações na Casa Branca.

Caso se concretize, o encontro poderá marcar um avanço diplomático significativo em um cenário historicamente marcado por tensões, inclusive com a possibilidade de um diálogo direto inédito em décadas entre lideranças da região.

Reação de Trump

Minutos depois do anúncio, Trump agradeceu, em um post na rede Truth Social. "O Irã acaba de anunciar que o Estreito do Irã está completamente aberto e pronto para a passagem total. Obrigado!", publicou.

No entanto, minutos depois, ele afirmou que os Estados Unidos só retirarão as tropas da rota depois que as negociações com o Irã estiverem encerradas. "O Estreito de Ormuz está completamente aberto e pronto para negócios e livre tráfego, mas o bloqueio naval permanecerá em pleno vigor e efeito no que diz respeito ao Irã, somente, até que nossas negociações com o Irã estejam 100% concluídas. Esse processo deverá ser bastante rápido, visto que a maioria dos pontos já foi negociada", escreveu.

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