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Primeiros petroleiros iranianos deixam o Golfo desde o início do bloqueio americano

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AFP
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Repórter
17/04/2026 08:55

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Três petroleiros iranianos deixaram na quarta-feira o Golfo pelo Estreito de Ormuz com cinco milhões de barris de petróleo, os primeiros desde o início do bloqueio dos Estados Unidos aos portos do Irã, informou nesta sexta-feira (17) à AFP a empresa de dados marítimos Kpler.

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Segundo a Kpler, o 'Deep Sea', o 'Sonia I' e o 'Diona', todos alvos de sanções dos Estados Unidos, atravessaram a passagem estratégica na quarta-feira, procedentes da ilha iraniana de Kharg. 

Nenhum petroleiro iraniano havia saído do Golfo pelo Estreito de Ormuz com uma carga de petróleo  desde o 'Starla' em 10 de abril.

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jah/ang/tes/erl/fp

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