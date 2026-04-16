Irã saúda acordo de cessar-fogo no Líbano

O Ministério das Relações Exteriores do Irã saudou nesta quinta-feira (16) a trégua acordada entre Israel e Líbano, mencionando-a como parte do acordo prévio de cessar-fogo de duas semanas entre Irã e Estados Unidos para pausar a guerra no Oriente Médio, informou a imprensa estatal.

O ministério "acolheu com satisfação o anúncio do cessar-fogo no Líbano e assinalou que o fim da guerra no Líbano fazia parte do entendimento sobre o cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, mediado pelo Paquistão", disse o porta-voz da pasta, Esmail Baghaei, citado pela agência estatal de notícias Irna no Telegram.

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