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ACORDO

Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Líbano, e acordo inclui Hezbollah

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que o cessar-fogo é 'uma oportunidade para alcançar um acordo de paz histórico'

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Repórter
16/04/2026 15:09 - atualizado em 16/04/2026 15:50

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Duas postagens de Donald Trump na rede Truth Social neste domingo (5/4)
Trump anunciou acordo entre Líbano e Israel, nesta quinta-feira (16/4) crédito: Reprodução/Truth Social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo de dez dias entre Israel e Líbano, começando nesta quinta-feira (16/4). O acordo ainda inclui o Hezbollah, apoiado pelo Irã, disse Trump a jornalistas, na Casa Branca.

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O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que o cessar-fogo é "uma oportunidade para alcançar um acordo de paz histórico".

Ainda segundo Netanyahu, forças armadas israelenses permanecerão em uma faixa de 10 quilômetros no Sul do país vizinho, a partir da fronteira.

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Irã

Donald Trump também disse que o Irã concordou em entregar suas reservas de urânio enriquecido e que as duas partes estavam "perto" de um acordo de paz que colocaria fim a seis semanas de conflito.

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"Eles aceitaram nos devolver o 'pó' nuclear", afirmou Trump na mesma ocasião, em referência ao urânio enriquecido que, segundo os Estados Unidos, poderia ser usado para fabricar armas nucleares. "Há muitas chances de chegarmos a um acordo."

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