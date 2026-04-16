Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Líbano, e acordo inclui Hezbollah

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo de dez dias entre Israel e Líbano, começando nesta quinta-feira (16/4). O acordo ainda inclui o Hezbollah, apoiado pelo Irã, disse Trump a jornalistas, na Casa Branca.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que o cessar-fogo é "uma oportunidade para alcançar um acordo de paz histórico".

Ainda segundo Netanyahu, forças armadas israelenses permanecerão em uma faixa de 10 quilômetros no Sul do país vizinho, a partir da fronteira.

Irã

Donald Trump também disse que o Irã concordou em entregar suas reservas de urânio enriquecido e que as duas partes estavam "perto" de um acordo de paz que colocaria fim a seis semanas de conflito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Eles aceitaram nos devolver o 'pó' nuclear", afirmou Trump na mesma ocasião, em referência ao urânio enriquecido que, segundo os Estados Unidos, poderia ser usado para fabricar armas nucleares. "Há muitas chances de chegarmos a um acordo."