Secretário de Trump recita trecho de 'Pulp Fiction' como se fosse passagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário de Defesa do governo de Donald Trump, Pete Hegseth, recitou um trecho de "Pulp Fiction" como se fosse uma passagem bíblica, durante um culto no Pentágono, nesta quarta-feira (15).



Ele afirmou que recebeu o trecho de um oficial responsável pelo planejamento de uma missão que resgatou um militar americano no Irã.



Internautas sobrepuseram a fala do secretário junta à do personagem de Samuel L. Jackson no filme de Quentin Tarantino, mostrando que é a mesma passagem.



No filme, o personagem Jules Winnfield recita uma versão modificada e ficcionalizada de Ezequiel 25:17 antes cometer um assassinato.



"O caminho do aviador abatido é cercado por todos os lados pelas iniquidades dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bendito seja aquele que, em nome da camaradagem e do dever, guia os perdidos pelo vale das trevas, pois ele é verdadeiramente o guardião de seu irmão e o protetor das crianças perdidas. E eu me vingarei com grande fúria e ira daqueles que tentarem capturar e destruir meu irmão. E vocês saberão que meu indicativo é Sandy Um quando eu exercer minha vingança sobre vocês, e amém", disse Hegseth.



Na última semana, o secretário de Defesa dos Estados Unidos comparou o resgate de um militar americano desaparecido, após ter seu caça abatido sobre o Irã no Domingo de Páscoa, à ressurreição de Jesus Cristo.



Minutos depois, falando na mesma conversa com a imprensa que descrevia a operação militar de resgate, o presidente Donald Trump afirmou que Deus apoia a guerra contra o Irã, que já matou milhares de pessoas, incluindo muitos civis.

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"Porque Deus é bom", disse ele, "e Deus quer ver as pessoas sendo cuidadas". Trump continuou: "Deus não gosta do que está acontecendo. Eu não gosto do que está acontecendo. Todo mundo diz que eu gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto de ver pessoas sendo mortas", afirmou.