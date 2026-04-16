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Trump diz que refrigerante diet 'mata células cancerígenas' e gera polêmica

No 1º mandato, Trump instalou um botão vermelho em sua mesa que lhe permitia pedir uma Coca-Cola Diet; Casa Branca reinstalou esse botão com o retorno dele

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LEONARDO VOLPATO
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LEONARDO VOLPATO
Repórter
16/04/2026 10:29

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Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante um café da manhã de trabalho com governadores na Casa Branca, em Washington, DC, em 20 de fevereiro de 2026
A Casa Branca não respondeu ao pedido de comentário das publicações internacionais sobre a aparente piada do presidente americano crédito: MANDEL NGAN / AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adepto dos refrigerantes e do fast-food, o presidente americano Donald Trump parece acreditar que esse tipo de alimentação faz bem à saúde. Pelo menos foi o que relatou o amigo dele e famoso médico Mehmet Oz, líder para os Centros de Serviços Medicare e Medicaid.

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Em entrevista a Donald Trump Jr., em um podcast, ele contou sobre um papo que teve com o mandatário sobre esse assunto. Segundo ele, Trump afirmou que bebidas gaseificadas podem matar células cancerígenas.

"Seu pai argumenta que refrigerante dietético faz bem para ele porque mata a grama, se derramado sobre ela, então, deve matar as células cancerígenas dentro do corpo", disse Oz, reforçando que o comentário foi feito de forma descontraída e jocosa.

"Estávamos no Air Force One outro dia, e eu entro lá porque ele queria conversar sobre algo, e ele tinha um refrigerante de laranja na mesa. Uma Fanta. E eu digo: 'Você está brincando comigo?' Aí ele começa a dar um sorrisinho sem graça. Ele diz: 'Sabe, isso aqui é bom para mim, mata células cancerígenas'", acrescentou Oz.

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Oz, que também é um ex-cirurgião cardiotorácico e personalidade da televisão, lembrou de outro momento em que o presidente tinha em mãos uma Fanta e disse que, por ser feito com suco de laranja concentrado, não poderia fazer mal porque é "fresco".

Conforme a People, durante o primeiro mandato, Trump instalou um botão vermelho em sua mesa que lhe permitia pedir instantaneamente uma Coca-Cola Diet. Segundo relatos, a Casa Branca reinstalou esse botão com o retorno dele ao cargo.

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A Casa Branca não respondeu ao pedido de comentário das publicações internacionais sobre a aparente piada do presidente americano.

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