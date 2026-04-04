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Ataque russo deixa cinco mortos e adolescente em estado grave na Ucrânia

Em contra-ataque, mísseis e drones ucranianos tiraram a vida de um cidadão russo em Rostov

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Repórter
04/04/2026 08:24 - atualizado em 04/04/2026 09:45

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Bombeiro combate fogo que atingiu mercado após ofensiva do Kremlin
Bombeiro combate fogo que atingiu mercado após ofensiva do Kremlin crédito: Serviço de Emergência Ucraniano/AFP

Um ataque russo com drones contra um mercado da cidade de Nikopol, na região ucraniana de Dnipropetrovsk, deixou cinco mortos e 19 feridos neste sábado (4), segundo as autoridades locais.

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"Cinco pessoas morreram, três mulheres e dois homens", e outras 19 ficaram feridas, incluindo uma menina de 14 em estado grave, indicou no Telegram o chefe da administração militar desta região do centro-leste da Ucrânia, Oleksandr Ganja.

O ataque ocorreu por volta das 9h50, hora local, (3h50 de Brasília), segundo a Promotoria regional.

Contra-ataque

Outro ataque com mísseis e drones contra a região de Rostov, no sul da Rússia e na fronteira com a Ucrânia, deixou um morto e quatro feridos em estado grave, enquanto um navio de carga foi atingido no mar de Azov, informaram as autoridades neste sábado (4).

 

Na cidade de Taganrog, um míssil atingiu uma "infraestrutura comercial", assegurou o governador regional, Yuri Sliusar, na plataforma de mensagens Telegram. 

"Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas", acrescentou, ao detalhar que entre os feridos estavam três residentes da localidade e um estrangeiro, sem revelar sua nacionalidade.

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No mar de Azov, "um navio comercial foi danificado pela queda de destroços de drones e pegou fogo", acrescentou o governador russo. 

Segundo a mesma fonte, trata-se de "um navio de carga com bandeira estrangeira" que estava a vários quilômetros da costa. 

O funcionário não especificou a origem destes ataques. 

A Ucrânia envia dezenas de drones em direção à Rússia todas as noites em represália aos bombardeios diários de seu território há mais de quatro anos.

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Na sexta-feira, um novo ataque maciço russo com centenas de drones e mísseis, lançados em plena luz do dia contra a Ucrânia, deixou pelo menos 14 mortos, segundo as autoridades locais.

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