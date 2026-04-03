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Irã ataca Israel e Trump ameaça bombardear pontes e usinas elétricas

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03/04/2026 07:10

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O Irã voltou a atacar Israel com mísseis nesta sexta-feira (3), ignorando as novas advertências do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaça bombardear pontes e usinas elétricas iranianas. 

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O Exército israelense não especificou os locais atingidos. Segundo a rádio militar, uma estação ferroviária de Tel Aviv sofreu danos. 

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, citada pela imprensa local, anunciou o lançamento de mísseis de "longo alcance" contra Tel Aviv e Eilat (sul de Israel).

A guerra iniciada em 28 de fevereiro por bombardeios conjuntos de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã provocou milhares de mortos, em particular na República Islâmica e no Líbano, e não há sinais de trégua. 

Trump alterna ameaças e apelos ao diálogo para que Teerã aceite um acordo de cessar-fogo. 

O presidente republicano, que prevê "duas ou três" semanas a mais de conflito, advertiu o Irã que as forças americanas atacarão as infraestruturas civis.

"As pontes serão as próximas, e depois as usinas elétricas!", escreveu em sua rede Truth Social. 

Na quinta-feira, os bombardeios norte-americanos e israelenses destruíram, entre outras coisas, uma ponte em construção perto de Teerã. 

"Atacar infraestruturas civis, incluindo pontes ainda não concluídas, não levará os iranianos à rendição", afirmou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, no X.

- Fuga em massa do Líbano -

No Líbano, outra frente de batalha da guerra, o movimento armado pró-iraniano Hezbollah voltou a lançar projéteis em direção ao sul de Israel durante a noite. 

O país foi arrastado para a guerra depois que o Hezbollah atacou Israel para vingar a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, nos bombardeios israelense?americanos.

O Exército de Israel anunciou que atingiu mais de 3.500 alvos no Líbano e "eliminou" quase 1.000 combatentes do Hezbollah em um mês. 

Mais de um milhão de pessoas fugiram dos ataques de Israel, que invadiu parte do sul do país. 

A diretora-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Amy Pope, apontou riscos "muito alarmantes" de deslocamentos em massa e prolongados de parte da população libanesa.

"Há lugares no sul do Líbano que estão sendo completamente arrasados e, mesmo que a guerra termine amanhã, a destruição permanecerá e será necessário reconstruir", declarou à AFP. 

As monarquias petrolíferas do Golfo também continuam no alvo do Irã, acusadas de abrigar interesses americanos e de apoiar Washington.

As consequências para a economia mundial são concretas com o fechamento quase total do Estreito de Ormuz, por onde transitavam 20% do petróleo e do gás mundiais antes da guerra. 

Quase 40 países defenderam na quinta-feira a "reabertura imediata e incondicional" do estreito e acusaram o Irã de querer "tomar a economia mundial como refém". 

O Bahrein apresentou na ONU um projeto de resolução para autorizar o uso da força com o objetivo de liberar o estreito, que, segundo o Exército iraniano, permanecerá fechado aos países considerados hostis. 

Mas a votação, inicialmente prevista para esta sexta-feira, foi adiada por falta de consenso no Conselho de Segurança. 

Teerã advertiu contra qualquer "ação provocadora" na ONU e afirmou que uma votação do Conselho de Segurança "complicará ainda mais a situação".

No Kuwait, um dos países alvo de represálias iranianas, um ataque de drones contra uma refinaria provocou incêndios, mas não foram registradas vítimar. 

As sirenes de alarme também foram acionadas no Bahrein.

O tom ofensivo de Trump, que prometeu levar o Irã "de volta à Idade da Pedra", voltou a provocar o aumento dos preços do petróleo. 

O barril de Brent do Mar do Norte, referência internacional, ultrapassou a cotação de 109 dólares na quinta-feira, antes de três dias de fechamento dos mercados de petróleo para as celebrações da Semana Santa.

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burx-maj/phs/erl/dbh/fp

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