Ucrania denuncia ataques russos com quase 500 drones e mísseis

A Ucrânia acusou a Rússia de ter lançado quase 500 drones e mísseis de cruzeiro contra o país nesta sexta-feira (3), com um balanço de três mortos.

"É assim que Moscou responde às propostas de trégua de Páscoa apresentada por Kiev: com ataques brutais", escreveu no X o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga.

Segundo as autoridades ucranianas, três pessoas morreram nos bombardeios, que obrigaram a empresa de energia elétrica ucraniana Ukrenergo a anunciar cortes de emergência em várias regiões do país.

Ao meio-dia (hora local), os mísseis e drones russos continuavam representando uma ameaça para todo o país, advertiram as autoridades locais.

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