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Ucrania denuncia ataques russos com quase 500 drones e mísseis

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AFP
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Repórter
03/04/2026 08:08

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A Ucrânia acusou a Rússia de ter lançado quase 500 drones e mísseis de cruzeiro contra o país nesta sexta-feira (3), com um balanço de três mortos. 

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"É assim que Moscou responde às propostas de trégua de Páscoa apresentada por Kiev: com ataques brutais", escreveu no X o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga. 

Segundo as autoridades ucranianas, três pessoas morreram nos bombardeios, que obrigaram a empresa de energia elétrica ucraniana Ukrenergo a anunciar cortes de emergência em várias regiões do país.

Ao meio-dia (hora local), os mísseis e drones russos continuavam representando uma ameaça para todo o país, advertiram as autoridades locais. 

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bur-mda/blb/bfi/meb/erl/fp

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