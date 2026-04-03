Ucrania denuncia ataques russos com quase 500 drones e mísseis
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A Ucrânia acusou a Rússia de ter lançado quase 500 drones e mísseis de cruzeiro contra o país nesta sexta-feira (3), com um balanço de três mortos.
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"É assim que Moscou responde às propostas de trégua de Páscoa apresentada por Kiev: com ataques brutais", escreveu no X o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga.
Segundo as autoridades ucranianas, três pessoas morreram nos bombardeios, que obrigaram a empresa de energia elétrica ucraniana Ukrenergo a anunciar cortes de emergência em várias regiões do país.
Ao meio-dia (hora local), os mísseis e drones russos continuavam representando uma ameaça para todo o país, advertiram as autoridades locais.
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