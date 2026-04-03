Coreia do Norte organizará funeral para soldados mortos na guerra da Ucrânia

AFP
03/04/2026 07:56

A Coreia do Norte organizará um funeral este mês para os soldados mortos durante os combates ao lado da Rússia na guerra contra a Ucrânia, informou nesta sexta-feira (3) a imprensa estatal. 

Pyongyang enviou milhares de militares, além de mísseis e munição, para apoiar Moscou. A Coreia do Sul calcula que quase 2.000 norte-coreanos morreram no conflito.

Em troca, analistas acreditam que a Coreia do Norte recebe ajuda financeira, tecnologia militar, alimentos e energia da Rússia, o que permite ao país hermético, que possui armamento nuclear, contornar as severas sanções internacionais. 

A imprensa estatal informou que o museu em homenagem aos soldados mortos está 97% concluído.

"Em meados de abril, será celebrada uma cerimônia solene para enterrar no local os restos mortais dos mártires e o museu será inaugurado", informou a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA.

O líder Kim Jong Un visitou o local e inspecionou as etapas finais do projeto, incluindo as esculturas e os monumentos comemorativos simbólicos, e "apreciou enormemente" o progresso, segundo a agência. 

A Coreia do Norte confirmou que enviou tropas para apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia em abril do ano passado e admitiu que seus soldados morreram em combate.

Desde então, Kim compareceu a diversas cerimônias para homenagear os militares mortos.

