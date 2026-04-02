Vídeo: homem viraliza ao quebrar 110 nozes com sentada e velocidade impressiona
Um vídeo inusitado viralizou nas plataformas digitais, destacando um homem que estabeleceu um novo recorde mundial ao quebrar uma quantidade surpreendente de nozes utilizando uma técnica bastante peculiar
compartilheSIGA
Um vídeo inusitado viralizou nas plataformas digitais, destacando um homem que estabeleceu um novo recorde mundial ao quebrar uma quantidade surpreendente de nozes utilizando uma técnica bastante peculiar. A performance, que rapidamente se tornou um fenômeno online, demonstra uma façanha impressionante realizada em tempo recorde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Confira o vídeo
O autor do feito é o indiano Dharmendra Rajbhar, que conseguiu esmagar 110 nozes em apenas 30 segundos. Sua abordagem nada convencional consistia em usar uma "sentada" rápida sobre cada fruto para quebrá-lo, exigindo grande agilidade e precisão.
Leia Mais
A marca foi alcançada durante a participação de Rajbhar no reality show "Indias Got Talent", onde o desafio foi realizado e transmitido ao vivo pela televisão. As nozes foram cuidadosamente alinhadas no chão, permitindo que ele executasse os movimentos de agachamento de forma contínua e eficaz.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O registro oficial da proeza, compartilhado pelo perfil do Guinness World Records no Instagram, já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de visualizações. A habilidade de Rajbhar não só cativou os internautas, mas também gerou intensos aplausos tanto dos jurados quanto da plateia presente no programa.