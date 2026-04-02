Vídeo: homem viraliza ao quebrar 110 nozes com sentada e velocidade impressiona

Um vídeo inusitado viralizou nas plataformas digitais, destacando um homem que estabeleceu um novo recorde mundial ao quebrar uma quantidade surpreendente de nozes utilizando uma técnica bastante peculiar. A performance, que rapidamente se tornou um fenômeno online, demonstra uma façanha impressionante realizada em tempo recorde.

Confira o vídeo

O autor do feito é o indiano Dharmendra Rajbhar, que conseguiu esmagar 110 nozes em apenas 30 segundos. Sua abordagem nada convencional consistia em usar uma "sentada" rápida sobre cada fruto para quebrá-lo, exigindo grande agilidade e precisão.

A marca foi alcançada durante a participação de Rajbhar no reality show "Indias Got Talent", onde o desafio foi realizado e transmitido ao vivo pela televisão. As nozes foram cuidadosamente alinhadas no chão, permitindo que ele executasse os movimentos de agachamento de forma contínua e eficaz.

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O registro oficial da proeza, compartilhado pelo perfil do Guinness World Records no Instagram, já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de visualizações. A habilidade de Rajbhar não só cativou os internautas, mas também gerou intensos aplausos tanto dos jurados quanto da plateia presente no programa.