China diz que ataques contra o Irã violaram o direito internacional
compartilheSIGA
O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta quinta-feira (2) que os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã constituem uma violação do direito internacional, informou a imprensa estatal chinesa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Wang também ressaltou que o Conselho de Segurança da ONU, do qual a China é membro permanente, "deveria evitar a escalada do conflito", destacou a emissora estatal CCTV.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
sam-dhw/ab/pc/an/fp