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Trump pede boicote a shows de Bruce Springsteen

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Repórter
02/04/2026 12:10

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que seus apoiadores boicotem os shows da estrela do rock Bruce Springsteen, um de seus principais críticos no mundo cultural e a quem o mandatário descreveu como uma "ameixa seca".

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"Bruce Springsteen, um mau cantor e muito chato, que parece uma ameixa seca que sofreu bastante nas mãos de um péssimo cirurgião plástico, há muito tempo sofre de um caso horrível e incurável de Síndrome de Perturbação por Trump", escreveu o presidente em sua plataforma Truth Social nesta quinta-feira (2).

"OS APOIADORES DO MAGA DEVIAM BOICOTAR SEUS SHOWS CARÍSSIMOS, QUE SÃO TERRÍVEIS", acrescentou o dirigente republicano de 79 anos, em uma alusão ao slogan de sua campanha, Make America Great Again (Fazer os Estados Unidos Grandes Novamente).

O autor de "Born in the USA", de 76 anos, iniciou uma turnê no último sábado em Minneapolis, durante os protestos "No Kings" (Sem Reis), para denunciar as políticas anti-imigração do republicano e o que considera ser a sua deriva autoritária.

Crítico de Trump desde o seu primeiro mandato, Springsteen tem declarado com veemência o seu desprezo pelo ex-empresário em suas apresentações.

"Os Estados Unidos sobre os quais escrevo há 50 anos (...) estão agora nas mãos de um governo corrupto, incompetente, imprudente e traiçoeiro", disse no início de seu show em Minneapolis.

A turnê, que passará por cerca de 20 cidades dos Estados Unidos, terminará no Mall de Washington em 27 de maio, a grande esplanada aos pés do monumento ao presidente Abraham Lincoln.

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jz/nn/yr/fp

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