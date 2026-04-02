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Secretário-geral da ONU alerta que mundo está 'à beira de uma guerra mais ampla'

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AFP
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Repórter
02/04/2026 11:26

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O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou nesta quinta-feira (2) que o conflito no Oriente Médio pode se transformar em uma guerra mais ampla e pediu o cessar imediato dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, assim como das agressões iranianas contra seus vizinhos.

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"Estamos à beira de uma guerra mais ampla que envolveria o Oriente Médio, com impactos dramáticos em todo o mundo", disse o secretário-geral à imprensa em Nova York.

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abd-bjt/acb/mr/mar/fp

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