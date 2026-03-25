Tubarões testam positivo para cocaína e cafeína

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Tubarões que nadam nas águas das Bahamas, no Caribe, apresentaram traços de cocaína, cafeína e medicamentos comuns no organismo, segundo um estudo publicado na revista Environmental Pollution. Os cientistas destacaram que a descoberta reforça o alcance da poluição humana até mesmo em ecossistemas considerados remotos.

A pesquisa analisou amostras de sangue de 85 tubarões capturados nas proximidades da Ilha Eleuthera e identificou contaminantes emergentes em quase um terço dos animais. Entre as substâncias detectadas estão cafeína, os analgésicos Paracetamol e Diclofenaco, além de cocaína, encontrada em um dos espécimes.

O estudo avaliou cinco espécies, incluindo o tubarão-de-recife-do-caribe, o tubarão-limão e o tubarão-lixa-do-atlântico. Os pesquisadores destacam que esta é uma das primeiras evidências da presença dessas substâncias em tubarões na região.

“Este é o primeiro relato sobre esses contaminantes e suas possíveis respostas fisiológicas em tubarões das Bahamas”, afirmam os autores, que alertam para a necessidade urgente de enfrentar a poluição marinha.

De acordo com a pesquisadora principal, Natascha Wosnick, da Universidade Federal do Paraná, a origem das substâncias está diretamente ligada à atividade humana. “Estamos falando de uma ilha muito remota, mas isso acontece porque pessoas urinam na água e despejam esgoto no mar”, disse à revista Science News.

Os cientistas explicam que esses compostos podem afetar processos fisiológicos dos animais. Em outros vertebrados, o diclofenaco está associado à insuficiência renal, enquanto estimulantes como cocaína e cafeína podem provocar alterações metabólicas, como hiperglicemia e acúmulo de lactato.

Embora ainda não se saiba exatamente como essas substâncias impactam o comportamento ou a saúde dos tubarões a longo prazo, o estudo já identificou mudanças em marcadores metabólicos nos animais contaminados. Além dos riscos ambientais, os pesquisadores alertam para possíveis impactos econômicos.

A presença de poluentes está relacionada ao aumento do turismo e da ocupação costeira, que elevam o volume e a complexidade química do esgoto local, fator que pode afetar ecossistemas marinhos essenciais para a economia da região. As descobertas se somam a evidências crescentes de que drogas lícitas e ilícitas estão alcançando a vida marinha, transportadas por resíduos humanos e correntes oceânicas. Para os autores, compreender esses efeitos é fundamental para proteger tanto a biodiversidade quanto as atividades econômicas que dependem desses ambientes.

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