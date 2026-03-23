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ANTISSEMITISMO

Ataque contra serviço de ambulâncias da comunidade judaica em Londres

Grupo pró-iraniano reivindicou autoria do ataque em um canal em redes sociais; três carros foram queimados e um outro, danificado

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Repórter
23/03/2026 14:09 - atualizado em 23/03/2026 14:45

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Peritos da polícia trabalham atrás de um cordão policial no local de um ataque incendiário antissemita contra ambulâncias em Londres, em 23 de março de 2026
Peritos da polícia trabalham atrás de um cordão policial no local de um ataque incendiário antissemita contra ambulâncias em Londres, em 23 de março de 2026 crédito: HENRY NICHOLLS / AFP

A unidade antiterrorista da polícia de Londres investiga um ataque "antissemita" na capital britânica após o incêndio, na madrugada desta segunda-feira (23), de quatro ambulâncias administradas por uma associação judaica. 

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Um grupo, até recentemente desconhecido e denominado Ashab al-Yamin, publicou um vídeo reivindicando o ataque em um canal do Telegram criado recentemente.

O grupo é classificado como pró-iraniano pela organização de monitoramento de grupos jihadistas SITE Intelligence Group.

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Por sua vez, o Centro Internacional para a Luta contra o Terrorismo (ICCT, na sigla em inglês) destaca que a mensagem de reivindicação circulou em contas online de milícias xiitas pró-iranianas.

"Verificar esta reivindicação será uma prioridade, mas, no momento, não estamos em condições de confirmá-la", declarou a polícia de Londres.

Ashab al-Yamin reivindicou outros ataques recentes na Bélgica e nos Países Baixos.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, denunciou, na rede social X, um ataque "profundamente impactante e antissemita".

As quatro ambulâncias, pertencentes à associação 'Jewish Community Ambulance' — um serviço médico de emergência para a comunidade judaica conhecido como 'Hatzalah' — foram incendiadas no bairro de Golders Green, no norte de Londres.

Não houve feridos no incêndio, confirmou a polícia, embora algumas residências próximas tenham sido evacuadas por precaução.

A polícia indicou ter sido alertada por volta de 1h45 (horário local, 22h45 em Brasília) sobre um incêndio neste bairro.

"Estamos analisando imagens de videovigilância e temos conhecimento de vídeos que circulam online. Nesta fase preliminar, acreditamos estar à procura de três suspeitos", afirmou a Polícia Metropolitana em um comunicado.

Os bombeiros indicaram que mobilizaram seis viaturas e cerca de 40 pessoas para o local, conseguindo extinguir o incêndio por volta das 3h.

Imagens divulgadas pela mídia britânica mostram três veículos carbonizados em um estacionamento e um quarto danificado.

No bairro, os membros da comunidade judaica não demonstravam surpresa. "É recorrente, mas o que me surpreende é que tenham atacado ambulâncias", afirmou à AFP Adam Waters, de 36 anos, funcionário de uma organização judaica.

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"Estamos aterrorizados. O antissemitismo se tornou generalizado demais", acrescentou Yael Gluck, de 42 anos.

Nos últimos anos, o Reino Unido registrou um aumento de atos antissemitas, segundo dados de várias associações e do governo.

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Segundo o 'Community Security Trust', foram registrados 3.700 atos antissemitas em 2025 — um aumento de 4% em relação ao ano anterior e o segundo maior total anual já registrado por essa organização, responsável pela proteção de locais da comunidade judaica.

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