Abbas repudia ataque do Hamas e antissemitismo

AF
AFP
Repórter
25/09/2025 11:41

O líder palestino Mahmud Abbas declarou nesta quinta-feira à Assembleia Geral da ONU que o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel não representa seu povo, que, segundo ele, se opõe ao antissemitismo.

"Apesar de tudo o que nosso povo sofreu, repudiamos o que o Hamas fez em 7 de outubro, ações que tinham como alvo civis israelenses e os tomaram como reféns, porque estes ataques não representam o povo palestino, nem representam sua justa luta pela liberdade e independência", afirmou Abbas em um vídeo exibido na Assembleia Geral da ONU.

