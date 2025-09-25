Abbas repudia ataque do Hamas e antissemitismo

O líder palestino Mahmud Abbas declarou nesta quinta-feira à Assembleia Geral da ONU que o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel não representa seu povo, que, segundo ele, se opõe ao antissemitismo.

"Apesar de tudo o que nosso povo sofreu, repudiamos o que o Hamas fez em 7 de outubro, ações que tinham como alvo civis israelenses e os tomaram como reféns, porque estes ataques não representam o povo palestino, nem representam sua justa luta pela liberdade e independência", afirmou Abbas em um vídeo exibido na Assembleia Geral da ONU.

