Israel exige aos governos ocidentais que lutem contra antissemitismo

16/12/2025 17:38

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, exigiu nesta terça-feira (16) que os governos ocidentais lutem firmemente contra o antissemitismo e garantam a segurança das "comunidades judaicas em todo o mundo", dois dias depois do atentado cometido em Sydney.

No domingo, um pai e seu filho atiraram contra uma multidão que comemorava a festividade judaica do Hanukkah em uma praia popular dessa cidade australiana, matando 15 pessoas e ferindo mais de 40.

"Exijo aos governos ocidentais que façam o necessário para combater o antissemitismo e que garantam a segurança e a proteção necessárias às comunidades judaicas em todo o mundo", declarou Netanyahu em um vídeo curto transmitido por seu gabinete.

"Seria bom que prestassem atenção em nossas advertências. Exijo que atuem, agora", acrescentou.

As autoridades australianas classificaram o ataque de "antissemita" e "terrorista", e declararam que seu objetivo era semear o pânico entre os judeus do país e que os atiradores provavelmente estavam "motivados pela ideologia" do grupo jihadista Estado Islâmico.

Este atentado causou grande comoção em Israel, onde reacendeu o trauma do ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023.

No domingo pela noite, Netanyahu acusou a Austrália de "colocar lenha na fogueira do antissemitismo" muito antes do ataque a tiros, em particular ao reconhecer o Estado palestino em setembro junto com outros países ocidentais.

