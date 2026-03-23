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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Trump diz que teve 'conversas produtivas' com Irã e adia ameaça de ataques a usinas

Presidente americano havia dado 48 horas para Irã abrir Estreito de Ormuz, mas mudou o prazo nesta segunda-feira.

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BBC
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Repórter
23/03/2026 09:21

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Trump diz que teve 'conversas produtivas' com Irã e adia ameaça de ataques a usinas
Trump diz que teve 'conversas produtivas' com Irã e adia ameaça de ataques a usinas crédito: BBC

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (23/3) que os EUA e o Irã tiveram "conversas muito boas e produtivas" nos últimos dois dias sobre a "resolução completa e total das nossas hostilidades" no Oriente Médio.

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Em mensagem na sua plataforma social, o Truth Social, Trump disse ter instruído militares americanos a adiarem por cinco dias qualquer ataque a usinas iranianas.

Na noite de sábado (21/3), o presidente americano havia dito que, se o Estreito de Ormuz não fosse aberto "sem ameaças" em 48 horas, os EUA "aniquilariam" as usinas de energia iranianas. O Irã havia prometido reagir a qualquer eventual ataque americano com escalada de violência.

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"Tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos da América e o país do Irã tiveram ao longo dos últimos dois dias conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total das nossas hostilidades no Oriente Médio", escreveu Trump na nova mensagem na segunda-feira.

"Com base no teor e tom dessas conversas profundas, detalhadas e construtivas que continuarão ao longo da semana, eu instruí o ddepartamento de Guerra a adiar todo e qualquer ataque militar contra usinas de energia do Irã e infraestrutura de energia por um período de cinco dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em andamento. Obrigado pela atenção para esse assunto! Presidente Donald J. Trump."

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