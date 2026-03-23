Guerra no Oriente Médio e Venezuela dominam fórum sobre petróleo em Houston
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O efeito cascata desencadeado pela guerra no Oriente Médio está pautando a agenda do maior fórum mundial de petróleo, gás e energia, que tem início nesta segunda-feira (23) em Houston — um encontro no qual também serão discutidas as oportunidades na Venezuela, agora aliada de Donald Trump.
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Milhares de executivos se reunirão por uma semana na CERAWeek, que deve contar com mais de 10.000 participantes. Os organizadores revisaram a programação: sessões especiais sobre a guerra foram incluídas na agenda após as ofensivas iniciais lançadas por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irã.
O conflito ganhou uma nova dimensão nos últimos dias, com ataques diretos às instalações de produção de petróleo e gás — em vez de se restringirem a infraestruturas de armazenamento e transporte.
"Estamos testemunhando a maior perturbação na história do mercado global de petróleo", alertou Daniel Yergin, vice-presidente da S&P Global e presidente da conferência CERAWeek. "Nunca houve algo de tamanha magnitude", acrescentou.
Líderes empresariais, formuladores de políticas públicas, investidores e especialistas são aguardados a partir da manhã desta segunda-feira para debater o setor energético, o comércio internacional, a inteligência artificial, as terras raras e a fusão nuclear.
O fórum inicia com as declarações do secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, na manhã desta segunda-feira e participantes atentos a comentários oficiais sobre o conflito ou novas medidas do governo Trump para conter a alta dos preços do petróleo.
- Venezuela e María Corina Machado -
Vários executivos de alto escalão do setor de energia são esperados ao longo da semana, incluindo Michael Wirth, da Chevron; Patrick Pouyanné, da TotalEnergies; Wael Sawan, da Shell; e Jack Fusco, da Cheniere Energy.
Como ocorreu em 2025, o ponto central do debate será a guinada de 180 graus do governo Trump sobre as políticas ambientais — optando, em vez disso, por uma maior exploração de carvão e petróleo.
Mais uma vez, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e desmantelou diversas regulamentações ambientais adotadas por governos anteriores.
Suas decisões indignaram as ONGs ambientais. Um desses grupos, 'Texas Campaign for the Environment', convocou um protesto para o dia de abertura da CERAWeek.
A edição de 2026 contará com a líder da oposição venezuelana e vencedora do Nobel da Paz, María Corina Machado, que discursará na terça-feira durante uma sessão sobre o "Futuro da Venezuela" — país que detém as maiores reservas de petróleo do mundo.
A nação sul-americana havia ficado em segundo plano no setor energético, devido ao embargo petrolífero americano, ao controle do Estado pelo regime "chavista" e a uma infraestrutura de produção em ruínas.
No entanto, a captura do ex-presidente Nicolás Maduro, em 3 de janeiro, por uma força de elite americana alterou o cenário. Washington suspendeu algumas de suas sanções e agora incentiva investimentos, na esperança de capitalizar sobre os recursos do país.
"Estou entusiasmada em mostrar ao mundo o que uma nova Venezuela alcançará ao liberar nosso ilimitado potencial energético", declarou Machado no X, em resposta ao convite da CERAWeek.
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