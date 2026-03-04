Legendários brasileiros ficam presos em Dubai: ‘Estourou a guerra’

Um grupo de cerca de 30 brasileiros do Amazonas está retido em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, por causa da suspensão temporária das operações no aeroporto da cidade em meio à escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Entre os integrantes está o advogado e pastor Leno Gomes, um dos líderes regionais do movimento Legendários. Em vídeos publicados em redes sociais, ele relatou que o grupo havia participado da expedição “Top Dubai”, realizada no deserto entre 25 e 28 de fevereiro, quando foi surpreendido pela interrupção das operações aéreas.



A viagem de retorno ao Brasil estava prevista para começar no domingo (1º/3), mas os voos foram cancelados após o aeroporto de Dubai ser atingido por mísseis do Irã. Segundo Leno, o ataque ocorreu pouco depois do encerramento da programação do grupo.

“Terminamos o top e descemos a montanha com muito êxito, e aí estourou a guerra. Não pudemos sair daqui por conta da segurança. Eles fecharam o espaço aéreo, fecharam todas as vias de acesso a outros lugares, ou seja, nós não podemos sair, no entanto estamos seguros e bem", afirmou.

Apesar do clima de tensão, o advogado tranquilizou familiares, amigos e seguidores dizendo que todos os integrantes estão em segurança. Ele ressaltou que, embora não exista garantia absoluta, a cidade dispõe de sistemas de defesa, como equipamentos antidrones e antimísseis.

"Todos estão bem. É claro que 100% de segurança não há em lugar nenhum. Tivemos aí o ataque no aeroporto, no hotel, mas temos um sistema de segurança aqui em Dubai muito bom, com antidrones e antimísseis", pontuou.

Anteontem, o aeroporto amanheceu com operações suspensas, mas as autoridades locais informaram a retomada parcial de pousos e decolagens. A administração do aeroporto orientou passageiros a se dirigirem ao terminal apenas após contato das companhias aéreas.

Enquanto aguarda a definição sobre o retorno a Manaus (AM), Leno afirmou que parte da rotina na cidade foi mantida. Segundo ele, centros comerciais e pontos turísticos seguem abertos.