Assine
overlay
Início Internacional
CONFLITO EUA X ISRAEL X IRÃ

Legendários brasileiros ficam presos em Dubai: ‘Estourou a guerra’

Um grupo de 30 brasileiros do Amazonas permanece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após a suspensão temporária das operações no aeroporto

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/03/2026 10:19

compartilhe

SIGA
x
TOP é um evento realizado pelos Legendários que levam homens para passar 72 horas isolados em uma montanha rezando e realizando atividades físicas
TOP é um evento realizado pelos Legendários que levam homens para passar 72 horas isolados em uma montanha rezando e realizando atividades físicas crédito: Reprodução/Legendários

Um grupo de cerca de 30 brasileiros do Amazonas está retido em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, por causa da suspensão temporária das operações no aeroporto da cidade em meio à escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entre os integrantes está o advogado e pastor Leno Gomes, um dos líderes regionais do movimento Legendários. Em vídeos publicados em redes sociais, ele relatou que o grupo havia participado da expedição “Top Dubai”, realizada no deserto entre 25 e 28 de fevereiro, quando foi surpreendido pela interrupção das operações aéreas.

A viagem de retorno ao Brasil estava prevista para começar no domingo (1º/3), mas os voos foram cancelados após o aeroporto de Dubai ser atingido por mísseis do Irã. Segundo Leno, o ataque ocorreu pouco depois do encerramento da programação do grupo.

“Terminamos o top e descemos a montanha com muito êxito, e aí estourou a guerra. Não pudemos sair daqui por conta da segurança. Eles fecharam o espaço aéreo, fecharam todas as vias de acesso a outros lugares, ou seja, nós não podemos sair, no entanto estamos seguros e bem", afirmou.

Apesar do clima de tensão, o advogado tranquilizou familiares, amigos e seguidores dizendo que todos os integrantes estão em segurança. Ele ressaltou que, embora não exista garantia absoluta, a cidade dispõe de sistemas de defesa, como equipamentos antidrones e antimísseis.

Leia Mais

"Todos estão bem. É claro que 100% de segurança não há em lugar nenhum. Tivemos aí o ataque no aeroporto, no hotel, mas temos um sistema de segurança aqui em Dubai muito bom, com antidrones e antimísseis", pontuou.

Anteontem, o aeroporto amanheceu com operações suspensas, mas as autoridades locais informaram a retomada parcial de pousos e decolagens. A administração do aeroporto orientou passageiros a se dirigirem ao terminal apenas após contato das companhias aéreas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Enquanto aguarda a definição sobre o retorno a Manaus (AM), Leno afirmou que parte da rotina na cidade foi mantida. Segundo ele, centros comerciais e pontos turísticos seguem abertos.

Tópicos relacionados:

amazonas brasil dubai estados-unidos eua guerra ira israel oriente-medio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay