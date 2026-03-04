Legendários brasileiros ficam presos em Dubai: ‘Estourou a guerra’
Um grupo de 30 brasileiros do Amazonas permanece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após a suspensão temporária das operações no aeroporto
Um grupo de cerca de 30 brasileiros do Amazonas está retido em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, por causa da suspensão temporária das operações no aeroporto da cidade em meio à escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.
Entre os integrantes está o advogado e pastor Leno Gomes, um dos líderes regionais do movimento Legendários. Em vídeos publicados em redes sociais, ele relatou que o grupo havia participado da expedição “Top Dubai”, realizada no deserto entre 25 e 28 de fevereiro, quando foi surpreendido pela interrupção das operações aéreas.
A viagem de retorno ao Brasil estava prevista para começar no domingo (1º/3), mas os voos foram cancelados após o aeroporto de Dubai ser atingido por mísseis do Irã. Segundo Leno, o ataque ocorreu pouco depois do encerramento da programação do grupo.
“Terminamos o top e descemos a montanha com muito êxito, e aí estourou a guerra. Não pudemos sair daqui por conta da segurança. Eles fecharam o espaço aéreo, fecharam todas as vias de acesso a outros lugares, ou seja, nós não podemos sair, no entanto estamos seguros e bem", afirmou.
Apesar do clima de tensão, o advogado tranquilizou familiares, amigos e seguidores dizendo que todos os integrantes estão em segurança. Ele ressaltou que, embora não exista garantia absoluta, a cidade dispõe de sistemas de defesa, como equipamentos antidrones e antimísseis.
"Todos estão bem. É claro que 100% de segurança não há em lugar nenhum. Tivemos aí o ataque no aeroporto, no hotel, mas temos um sistema de segurança aqui em Dubai muito bom, com antidrones e antimísseis", pontuou.
Anteontem, o aeroporto amanheceu com operações suspensas, mas as autoridades locais informaram a retomada parcial de pousos e decolagens. A administração do aeroporto orientou passageiros a se dirigirem ao terminal apenas após contato das companhias aéreas.
Enquanto aguarda a definição sobre o retorno a Manaus (AM), Leno afirmou que parte da rotina na cidade foi mantida. Segundo ele, centros comerciais e pontos turísticos seguem abertos.