Internacional

Míssil iraniano que seguia para Turquia é interceptado

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/03/2026 09:33

Um míssil lançado do Irã para a Turquia foi derrubado no Mediterrâneo Oriental pelos sistemas de defesa da Otan, afirmou nesta quarta-feira(4) o Ministério da Defesa turco. 

“Um míssil balístico disparado a partir do Irã, que se dirigia ao espaço aéreo turco após sobrevoar os espaços aéreos iraquiano e sírio, foi interceptado e neutralizado a tempo por elementos de defesa aérea e antimísseis da Otan, posicionados no Mediterrâneo Oriental”, indicou o ministério na rede X. 

“O incidente não provocou mortos nem feridos”, ressaltou.

Tópicos relacionados:

eeuu guerra iran israel otan turquia

