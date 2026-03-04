Míssil iraniano que seguia para Turquia é interceptado
compartilheSIGA
Um míssil lançado do Irã para a Turquia foi derrubado no Mediterrâneo Oriental pelos sistemas de defesa da Otan, afirmou nesta quarta-feira(4) o Ministério da Defesa turco.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Um míssil balístico disparado a partir do Irã, que se dirigia ao espaço aéreo turco após sobrevoar os espaços aéreos iraquiano e sírio, foi interceptado e neutralizado a tempo por elementos de defesa aérea e antimísseis da Otan, posicionados no Mediterrâneo Oriental”, indicou o ministério na rede X.
“O incidente não provocou mortos nem feridos”, ressaltou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bg/clr/avl/dbh/jc/fp