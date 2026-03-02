Assine
Ataque ao Irã foi última e melhor chance de acabar com armas nucleares do regime, diz Trump

Presidente norte-americano afirma que Irã teria mísseis para atacar os EUA, mas as justificativas não são comprovadas ou falsas, diz jornal

Repórter
02/03/2026 15:34

Presidente dos EUA Donald Trump
Trump ameaçou o Irã com força "nunca vista antes" crédito: MANOEL NGAN/AFP

FOLHAPRESS - O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (2/3) que "continua a levar adiante opções militares em grande escala no Irã".

Esta é a primeira aparição pública de Trump desde o início dos ataques no Irã, que teve início na madrugada do último sábado. Nos últimos dias, ele esteve reservado em sua residência em Mar-A-Lago, na Flórida, e realizou curtas entrevistas a jornais e TVs por telefone.

Ainda sobre a guerra, ele afirmou que esta foi última e melhor chance de acabar com armas nucleares do regime. "Eles teriam mísseis para atacar nossa bela América", disse ele. As justificativas, como mostrou uma reportagem do The New York Times, são falsas ou não comprovadas.

 

Assim como em entrevistas concedidas previamente, ele disse que os EUA está bem à frente das projeções com os ataques. "Mas, seja qual for o tempo, está tudo bem, custe o que custar, nós sempre faremos e temos feito isso desde o início, projetamos de quatro a cinco semanas, mas temos capacidade de ir muito além disso".

Ele disse ainda que ouviu de jornalistas que ficaria entediado com a guerra. "Eu não fico entediado. Não tem nada entediante sobre isso".

Após breve discurso, ele mudou o tema e começou a falar sobre a reforma que está fazendo no novo salão de festas, em obras na Casa Branca, e elogiou as cortinas da sala onde ocorre o evento. "Eu que escolhi essas cortinas no meu primeiro mandato", disse. "Sempre gostei de ouro".

donald-trump eua ira israel

