Trump afirma que EUA está 'muito à frente' de prazos previstos para guerra contra Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (2) que o ataque contra o Irã está cumprindo seus objetivos antes do previsto, mas também advertiu que a guerra poderia se estender "muito além" do que estimou inicialmente, em torno de um mês.

"Já estamos muito à frente de nossas projeções de tempo", disse Trump na Casa Branca, e acrescentou: "Desde o princípio projetamos quatro ou cinco semanas, mas temos capacidade para ir muito além. Faremos isso".

