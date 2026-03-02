Assine
Trump afirma que EUA está 'muito à frente' de prazos previstos para guerra contra Irã

AFP
AFP
Repórter
02/03/2026 14:31

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (2) que o ataque contra o Irã está cumprindo seus objetivos antes do previsto, mas também advertiu que a guerra poderia se estender "muito além" do que estimou inicialmente, em torno de um mês.

"Já estamos muito à frente de nossas projeções de tempo", disse Trump na Casa Branca, e acrescentou: "Desde o princípio projetamos quatro ou cinco semanas, mas temos capacidade para ir muito além. Faremos isso".

sct/des/gma/mel/am

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra ira israel

