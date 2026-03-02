Assine
GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Fogo amigo do Kuwait abate três caças dos EUA

Imagens gravadas por moradores em dois incidentes mostram uma típica nuvem deixada pela explosão de mísseis antiaéreos e os caças caindo engolfados em chamas

IGOR GIELOW
IGOR GIELOW
Repórter
02/03/2026 11:10

Três aviões como este, o F15 Eagle, foram abatidos por fogo amigo no Kuwait nesta segunda-feira (02/03/26)
Três aviões como este, o F15 Eagle, foram abatidos por fogo amigo no Kuwait nesta segunda-feira (02/03/26) crédito: Airman 1st Class Matthew Seefeldt - U.S. States Air Force

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três caças F-15E dos Estados Unidos foram derrubados por engano nesta segunda-feira (02/3) por defesa antiaéreas do aliado Kuwait, que ajudavam a defender contra um ataque de mísseis e drones do Irã. Não houve vítimas, segundo o Pentágono. 

São as primeiras perdas confirmadas de aeronaves dos Estados Unidos desde o início da guerra que Donald Trump trava com Israel contra o Irã

Imagens gravadas por moradores em dois incidentes mostram uma típica nuvem deixada pela explosão de mísseis antiaéreos e os caças caindo engolfados em chamas. 

Não há informações oficiais americanas ainda, mas é presumível que os aviões participavam de interceptações dos armamentos iranianos. Em um ambiente contestado e saturado, o risco do fogo amigo sempre existe. 

Os F-15E são um dos esteios da força de ataque dos EUA, e estão sendo lentamente substituídos por uma variante mais moderna, a EX. Cada um dos modelos derrubados pode custar até o equivalente a R$ 350 milhões, dependendo da configuração. 

No Kuwait, eles costumam ser postados em missões temporárias na base de Ali al-Salem, uma das quatro instalações militares usadas pelos americanos desde 1991, quando Washington expulsou as forças do Iraque do emirado na primeira Guerra do Golfo. 

Essa aliança selou o destino do pequeno país como alvo do Irã, que foi atacado pelos EUA e por Israel no sábado (28/2), disparando um conflito generalizado pelo Oriente Médio. Outras petromonarquias, como Emirados Árabes e Qatar, estão sob fogo, assim como vários outros países da região. O Irã segue sendo bombardeado. 

Politicamente, o Kuwait está numa sinuca de bico. O país não reconhece Israel, mas está do mesmo lado do Estado judeu na guerra. Por ora, adotou apenas uma postura defensiva, contando com a ajuda americana, mas vizinhos como o Qatar já insinuam retaliar contra Teerã.

Tópicos relacionados:

acidente-aereo aviacao aviao estados-unidos eua guerra ira israel oriente-medio

