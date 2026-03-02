Fogo amigo do Kuwait abate três caças dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três caças F-15E dos Estados Unidos foram derrubados por engano nesta segunda-feira (02/3) por defesa antiaéreas do aliado Kuwait, que ajudavam a defender contra um ataque de mísseis e drones do Irã. Não houve vítimas, segundo o Pentágono.



São as primeiras perdas confirmadas de aeronaves dos Estados Unidos desde o início da guerra que Donald Trump trava com Israel contra o Irã.



Imagens gravadas por moradores em dois incidentes mostram uma típica nuvem deixada pela explosão de mísseis antiaéreos e os caças caindo engolfados em chamas.

Não há informações oficiais americanas ainda, mas é presumível que os aviões participavam de interceptações dos armamentos iranianos. Em um ambiente contestado e saturado, o risco do fogo amigo sempre existe.



Os F-15E são um dos esteios da força de ataque dos EUA, e estão sendo lentamente substituídos por uma variante mais moderna, a EX. Cada um dos modelos derrubados pode custar até o equivalente a R$ 350 milhões, dependendo da configuração.



No Kuwait, eles costumam ser postados em missões temporárias na base de Ali al-Salem, uma das quatro instalações militares usadas pelos americanos desde 1991, quando Washington expulsou as forças do Iraque do emirado na primeira Guerra do Golfo.



Essa aliança selou o destino do pequeno país como alvo do Irã, que foi atacado pelos EUA e por Israel no sábado (28/2), disparando um conflito generalizado pelo Oriente Médio. Outras petromonarquias, como Emirados Árabes e Qatar, estão sob fogo, assim como vários outros países da região. O Irã segue sendo bombardeado.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Politicamente, o Kuwait está numa sinuca de bico. O país não reconhece Israel, mas está do mesmo lado do Estado judeu na guerra. Por ora, adotou apenas uma postura defensiva, contando com a ajuda americana, mas vizinhos como o Qatar já insinuam retaliar contra Teerã.