Irã afirma que não negociará com EUA

02/03/2026 05:55

O Irã "não negociará com os Estados Unidos", afirmou nesta segunda-feira (2) Ali Larijani, o poderoso chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional de Teerã. 

Em uma publicação no X, Larijani negou as informações da imprensa de que as autoridades iranianas tentaram iniciar conversações com o governo de Donald Trump após a onda de ataques americanos e israelenses no fim de semana, que aconteceu após uma série de negociações nucleares entre Teerã e Washington.

