Irã afirma que não negociará com EUA
compartilheSIGA
O Irã "não negociará com os Estados Unidos", afirmou nesta segunda-feira (2) Ali Larijani, o poderoso chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional de Teerã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em uma publicação no X, Larijani negou as informações da imprensa de que as autoridades iranianas tentaram iniciar conversações com o governo de Donald Trump após a onda de ataques americanos e israelenses no fim de semana, que aconteceu após uma série de negociações nucleares entre Teerã e Washington.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-gmo/roc/mvl/lb/mar/fp