Internacional

Suprema Corte dos EUA anula grande parte da política tarifária de Trump

AFP
AFP
20/02/2026 12:18

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta sexta-feira (20), que o presidente Donald Trump excedeu sua autoridade ao impor uma série de tarifas que prejudicaram o comércio global. 

A decisão bloqueia uma ferramenta fundamental que o presidente vinha utilizando para implementar sua agenda econômica e diplomática. 

A Suprema Corte, de maioria conservadora, decidiu por 6 votos a 3 que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional "não autoriza o presidente a impor tarifas".

comercio eua politica taxas tribunal

