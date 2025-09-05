Assine
overlay
Início Economia
ECONOMIA

Mesmo com tarifaço, Brasil segue gigante nas exportações, diz presidente da Apex

Exportações brasileiras somaram US$ 227,6 bilhões de janeiro a agosto deste ano, crescendo 0,5% em relação ao mesmo período de 2024

Publicidade
Carregando...
AG
Aline Gouveia
AG
Aline Gouveia
Repórter
05/09/2025 09:11

compartilhe

Siga no
x
17/12/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - CB Debate ? Desafios 2025: O futuro do Brasil em pauta. Jorge Viana, presidente da APEX Brasil
17/12/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - CB Debate ? Desafios 2025: O futuro do Brasil em pauta. Jorge Viana, presidente da APEX Brasil crédito: Marcelo Ferreira/CB

A balança comercial brasileira fechou o mês de agosto com superávit de US$ 6,133 bilhões, segundo balanço divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, comentou os números e disse que o Brasil "segue um gigante nas exportações", mesmo após o tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump.

"Os números são bastante animadores. Mesmo num período de tarifaço, de desafio do segundo mais importante parceiro comercial do Brasil, os números mostram um crescimento das exportações brasileiras para o mundo inteiro. Teve uma queda de 18% para os Estados Unidos, mas crescimento de 31% com a China, o Mercosul cresceu quase 28%", citou Jorge Viana, em vídeo publicado na noite de quinta-feira (4/9).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As exportações, no mês de agosto, apresentaram crescimento expressivo de 11% para o Reino Unido, de 43,82% para o México; de 40,37% para a Argentina; de 31% para a China e de 58% para a Índia.

As maiores quedas registradas foram de 43,8% para a Bélgica; de 31,3% para a Espanha; de 30,44% para a Coreia do Sul e de 17,1% para Singapura. Em relação aos Estados Unidos, o mês registrou uma queda de 18,5% no volume de exportações.

Leia Mais

Os números também apontam que as exportações brasileiras somaram US$ 227,6 bilhões de janeiro a agosto deste ano, crescendo 0,5% em relação ao mesmo período de 2024 e batendo o recorde da série histórica para os primeiros oito meses do ano. Já as importações alcançaram US$ 184,8 bilhões, fazendo com que a corrente de comércio também batesse recorde do período, com 412,4 bilhões.

Com informações da Agência Brasil*

Tópicos relacionados:

brasil china comercio estados-unidos exportacoes negocios tarifas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay