Cantora do ‘The voice’ morre por picada de cobra

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora nigeriana Ifunanya Nwangene morreu aos 26 anos vítima de uma picada de cobra venenosa. O ataque ocorreu dentro da casa dela, em Abuja, capital da Nigéria. A morte ocorreu no sábado (31/1) e foi confirmada por veículos de imprensa locais. Natural de Enugu, ela ganhou projeção nacional ao participar da terceira temporada do The Voice Nigeria, em 2021, e era considerada uma artista em ascensão na cena musical do país.





Formada em arquitetura, Ifunanya chamava atenção pela mistura de estilos — transitando entre jazz, música clássica, ópera e soul. Durante o reality musical, destacou-se ao interpretar “Take a Bow”, de Rihanna, e também integrava o Amemuso Choir. A morte foi comunicada nas redes sociais pelo grupo, que lamentou a perda da soprano e descreveu a cantora como um talento prestes a alcançar projeção ainda maior.

Leia Mais Thiago Garcia vence o The Voice Brasil no SBT/Alterosa Ex-The Voice Brasil morre aos 39 anos Isabel, a refugiada congolesa que emocionou o país no "The Voice Brasil"

Segundo relatos divulgados à imprensa africana, após a picada a cantora procurou inicialmente uma clínica próxima, onde não havia soro antiofídico disponível. Em seguida, ela foi levada ao Federal Medical Centre, em Jabi. Pessoas próximas afirmaram que nem todos os antídotos necessários estavam disponíveis no momento do atendimento, e que a artista já apresentava dificuldade para respirar e falar.

A direção do hospital, porém, contestou essa versão. Em nota, a unidade afirmou que prestou atendimento imediato, com reanimação, oxigênio e administração de soro antiofídico polivalente. Segundo o hospital, a morte ocorreu devido a complicações neurológicas graves provocadas pelo veneno da cobra, e a equipe médica não conseguiu reverter o quadro clínico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia