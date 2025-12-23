Assine
Thiago Garcia vence o The Voice Brasil no SBT/Alterosa

Representante do time de Mumuzinho, canto vive em Realengo e leva para casa prêmio de R$ 500 mil, além de contrato com a Universal Music

23/12/2025 11:04

Homem de óculos e smoking posa em frente a uma imagem onde está escrito The Voice Brasil
Thiago Garcia é o grande vencedor do 'The Voice Brasil' crédito: SBT/Divulgação

Thiago Garcia, 40, representante do time do cantor Mumuzinho, venceu a final do The Voice Brasil na noite desta segunda-feira (22/12), com 41,76% dos votos. Após ser escolhido por Mumuzinho na primeira fase da final, ele disputou o título com Bell Éter, do time de Duda Beat, Jade Salles, do time MeK, e Jamah, do time do cantor Péricles.

"Foi debaixo de muita luta. Os sonhos não envelhecem", declarou o vencedor, segurando o prêmio. Ele também agradeceu o público pela torcida e por orações. No último dia do reality, ele interpretou "Veludo marrom", de Liniker, e "Coleção", de Cassiano.

 

Thiago trabalha em um supermercado de Realengo, na zona norte do Rio de Janeiro e, na primeira apresentação do The Voice, cantou "Outono", de Djavan. Na ocasião, Mumuzinho e Duda Beat viraram as cadeiras para o participante. Ele leva para casa um prêmio de R$ 500 mil, além de um contrato com a Universal Music.

Apesar da vitória, Mumuzinho criticou os dois representantes de seu time, Thiago e Gabriel Lima, que cantou "Até O Sol Quis Ver", de Thiaguinho e Cláudio Bonfim.

"Faltou emoção. Encontrei dificuldade nos dois", disse o jurado, reforçando que não "passaria sabão" para os candidatos.

Exibido nas noites de segunda pelo SBT e Disney+, o reality musical foi comandado por Tiago Leifert, com Gaby Cabrini como repórter nos bastidores. A direção foi de J.B de Oliveira, o Boninho.

Leifert confirmou a segunda temporada do reality no SBT. O The Voice Brasil passou a fazer parte da grade da emissora após a saída de Boninho da Globo, em dezembro de 2024.

Responsável por comandar o reality por mais de uma década, o diretor deixou a empresa da família Marinho depois de 40 anos e levou o formato para a televisão da família Abravanel.

