Proprietário de bar incendiado na Suíça diz que porta de serviço estava bloqueada por dentro

O proprietário do bar na Suíça onde um incêndio provocou a morte de 40 pessoas na noite do Ano Novo disse aos investigadores que uma "porta de serviço" estava bloqueada por dentro.

A maioria dos mortos eram adolescentes, e outras 116 pessoas ficaram feridas na tragédia.

Interrogado pela promotoria de Valais, o francês Jacques Moretti, um dos dois proprietários do bar Le Constellation na estação suíça de esqui de Crans-Montana, disse que, quando chegou ao bar logo depois do incêndio, "forçou essa porta" pois estava "bloqueada por dentro", segundo trechos dos depoimentos publicados por vários veículos franceses e suíços, cuja autenticidade foi confirmada à AFP por uma fonte próxima do caso.

Moretti, detido preventivamente desde a sexta-feira após a audiência, afirmou aos investigadores que se tratava de uma "porta de serviço" e que não estava sinalizada "como saída de emergência".

O incêndio teria sido causado por velas vulcão -- um artefato pirotécnico que lança faíscas -- colocadas em garrafas de champanhe, segundo as primeiras investigações.

Também há dúvidas sobre a presença e o acesso aos extintores, e a conformidade das vias de saída desse bar.

"Sistematicamente, quando servimos uma garrafa no salão, colocamos uma vela vulcão", explicou, por sua vez, sua esposa e coproprietária do estabelecimento, Jessica Moretti, que foi liberada após a audiência na sexta-feira.

"Faz dez anos que fazemos isso, e nunca houve problema", indicou seu esposo.

Segundo ele, "não é impossível" que essas velas tenham causado o incêndio, mas acredita que "deve haver algo mais". Essas velas vulcão "não eram tão potentes para provocar fogo na espuma acústica. Fiz testes", acrescentou.

O casal é suspeito de "homicídio por negligência, lesões corporais por negligência e incêndio por negligência".

Após a investigação, o Ministério Público de Valais decidirá se arquiva o caso ou apresenta uma denúncia com vistas a um eventual processo.

