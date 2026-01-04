Assine
VENEZUELA

Edmundo González, que se declarou vencedor das eleições em 2024, diz que é o presidente da Venezuela

Em vídeo, diplomata pediu apoio das Forças Armadas Militares, entretanto, disseram reconhecer Delcy Rodríguez, vice de Maduro, como líder interina

Edmundo González, que disse neste domingo ser o presidente da Venezuela crédito: Federico Parra - 25.jul.24/AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Edmundo González, 76, que se declarou vencedor das eleições presidenciais da Venezuela em 2024, disse neste domingo (4) ser o novo presidente do país.

Em vídeo publicado no X, o diplomata afirmou que, como presidente, insta as Forças Armadas do país a reconhecerem os resultados da eleição de 2024. Disse, ainda, que como comandante máximo das tropas, que lembra aos militares que seu dever é elas devem ser leais ao povo e à Constituição.

Mais cedo neste domingo, as forças armadas venezuelanas disseram reconhecer Delcy Rodríguez, a vice de Nicolás Maduro, como presidente interina do país.

