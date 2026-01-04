Edmundo González, que se declarou vencedor das eleições em 2024, diz que é o presidente da Venezuela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Edmundo González, 76, que se declarou vencedor das eleições presidenciais da Venezuela em 2024, disse neste domingo (4) ser o novo presidente do país.

Em vídeo publicado no X, o diplomata afirmou que, como presidente, insta as Forças Armadas do país a reconhecerem os resultados da eleição de 2024. Disse, ainda, que como comandante máximo das tropas, que lembra aos militares que seu dever é elas devem ser leais ao povo e à Constituição.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais cedo neste domingo, as forças armadas venezuelanas disseram reconhecer Delcy Rodríguez, a vice de Nicolás Maduro, como presidente interina do país.