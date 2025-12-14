Assine
SYDNEY

Número de mortos em ataque na Austrália sobe para 16 (polícia)

Autoridades detiveram dois suspeitos após incidente durante celebração de Hanukkah; premiê o classificou de 'chocante'

14/12/2025 17:10 - atualizado em 14/12/2025 17:11

As autoridades não explicaram se o balanço incluía um dos atiradores, que morreu durante o ataque crédito: Chris J Ratcliffe / AFP

Um ataque a tiros contra uma celebração judaica deixou 16 mortos e pelo menos 40 feridos na praia de Bondi em Sydney, na Austrália, informou a polícia na manhã desta segunda-feira (15, data local) ao atualizar o balanço de vítimas.

"A polícia pode confirmar que 16 pessoas morreram e 40 permanecem no hospital após o ataque a tiros de ontem em Bondi", escreveu a polícia de Nova Gales do Sul na rede X.

As autoridades não explicaram se o balanço incluía um dos atiradores, que morreu durante o ataque.

O ataque ocorreu 11 anos depois de um atirador ter feito 18 pessoas reféns no Lindt Cafe, em Sydney. Dois reféns e o atirador foram mortos após um impasse de 16 horas.

Primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese classificou o incidente como "chocante e angustiante". "Meus pensamentos estão com todas as pessoas afetadas", escreveu o político em sua conta no X.

Presidente israelense Isaac Herzog disse que judeus que foram acender a primeira vela do feriado de Hanukkah foram atacados por "terroristas vis". A Austrália tem sofrido uma série de ataques antissemitas contra sinagogas, prédios e carros desde o início da guerra de Israel em Gaza, em outubro de 2023.

País está entre os países com maior população judaica fora de Israel e dos Estados Unidos. Estima-se que vivam no país entre 110 mil a 120 mil judeus.

Emissoras de televisão Sky e ABC exibiram imagens com pessoas caídas no chão. "Vi pelo menos 10 pessoas no chão e sangue por toda parte", disse Harry Wilson, 30, morador que testemunhou o tiroteio, em entrevista ao "Sydney Morning Herald".

