Dez são mortos em tiroteio em praia na Austrália

Dez pessoas foram mortas em um tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália.

Ao menos onze outras pessoas ficaram feridas, incluindo dois policiais. Um dos atiradores morreu e um segundo suspeito está em estado crítico, segundo a polícia.

Imagens de vídeo parecem mostrar dois supostos atiradores, ambos vestidos de preto, disparando em direção à praia de Bondi a partir de uma ponte. Vários tiros podem ser ouvidos, com sirenes da polícia ao fundo.

O tiroteio aconteceu em uma área movimentada e lotada na parte norte da praia de Bondi.

O primeiro-ministro Anthony Albanese descreveu as cenas em Bondi como "chocantes e angustiantes".

Uma testemunha que falou com a BBC descreveu ter corrido com seus filhos de um evento de Hanukkah, um festival judaico, que estava sendo realizado na praia quando o tiroteio começou.

Pelo menos 200 pessoas participaram do evento, que contou com música e diversas atividades.

A polícia afirma que ainda não se sabe se o incidente está relacionado ao Hanukkah.

O evento foi realizado em uma área gramada atrás da praia, perto de uma passarela que as pessoas podiam usar para atravessar até a praia — e que os atiradores aparentemente usaram como ponto de observação.

Havia uma barreira de metal instalada ao redor do evento, e as pessoas tinham que entrar e sair por um portão com o que parecia ser uma revista de bolsas, mas a segurança parecia mínima no geral.

Getty Images Este ataque tornou-se o tiroteio mais mortal neste país desde o ataque de Port Arthur, em 1996

Tiroteio mais mortal desde 1996

Este ataque tornou-se o tiroteio mais mortal neste país desde o ataque de Port Arthur.

Em 1996, 35 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas quando um atirador solitário abriu fogo em um local histórico na Tasmânia.

Esse ataque foi um ponto de inflexão, levando o governo a introduzir algumas das medidas de controle de armas mais rígidas do mundo.

Houve um programa de recompra de armas e um aumento nas verificações dos proprietários, e os ataques diminuíram radicalmente.

Desde então, houve apenas alguns tiroteios em massa, a maioria deles atos de violência doméstica — não ataques em locais públicos como o de hoje.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia