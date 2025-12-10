Avião faz pouso forçado sobre carro em rodovia

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado em uma rodovia movimentada na Flórida, Estados Unidos, e atingiu um carro que trafegava pelo local nesta segunda-feira (8/12). Apesar da cena impressionante, registrada em vídeo, o incidente não deixou feridos graves, causando apenas um grande susto nos envolvidos.

Veja o vídeo:





A aeronave, um modelo Beechcraft 55 de asa fixa, enfrentou problemas no motor e precisou realizar um pouso de emergência. O caso ocorreu por volta das 17h45, segundo informações da Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA. O piloto tentou usar a estrada como pista, mas acabou colidindo com o veículo.

O carro atingido foi um Toyota Camry modelo 2023. A motorista, uma mulher de 57 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada a um hospital da região para avaliação, mas seu estado de saúde é estável. Ela era a única ocupante do veículo no momento do impacto.

No avião, estavam o piloto e um passageiro, ambos de 27 anos, um de Orlando e outro de Temple Terrace. De acordo com as autoridades locais, os dois saíram ilesos e não precisaram de atendimento médico no local da ocorrência, conseguindo deixar a aeronave por conta própria.

Imagens que circulam na internet mostram o momento exato da colisão. O avião se aproxima da rodovia em baixa altitude, alinhando-se com a pista de rolamento enquanto os carros continuam em movimento. A aeronave parece pousar diretamente sobre o teto do Camry, deslizando para a frente do veículo antes de parar completamente na estrada.

