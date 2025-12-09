Assine
Saiba o que tem no avião que fará o voo mais longo do mundo

RF
Redação Flipar
  • Eles apresentaram o A350-1000ULR, versÃ£o capaz de permanecer no ar por atÃ© 22 horas contÃ­nuas.
    Eles apresentaram o A350-1000ULR, versÃ£o capaz de permanecer no ar por atÃ© 22 horas contÃ­nuas. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • O modelo foi fabricado pela europeia Airbus e fará rotas inéditas sem escalas entre da Austrália à Londres e Nova York.
    O modelo foi fabricado pela europeia Airbus e fará rotas inéditas sem escalas entre da Austrália à Londres e Nova York. Foto: Reprodução do Youtube canal Simple Flying
  • O recorde atual de voo mais longo do mundo pertence à Singapore Airlines, que opera o trecho Nova York–Singapura em cerca de 18 horas, mas o novo modelo tem potencial para ultrapassá-lo com folga.
    O recorde atual de voo mais longo do mundo pertence à Singapore Airlines, que opera o trecho Nova York–Singapura em cerca de 18 horas, mas o novo modelo tem potencial para ultrapassá-lo com folga. Foto: Divulgação Singapore Airlines
  • A expectativa é que um trajeto entre a Austrália e Nova York, por exemplo, tenha o tempo total reduzido em até quatro horas.
    A expectativa é que um trajeto entre a Austrália e Nova York, por exemplo, tenha o tempo total reduzido em até quatro horas. Foto: Brett Sayles/Pexels
  • A companhia australiana encomendou 12 unidades e divulgou imagens do primeiro avião, cuja montagem final ocorre em Toulouse, na França.
    A companhia australiana encomendou 12 unidades e divulgou imagens do primeiro avião, cuja montagem final ocorre em Toulouse, na França. Foto: Reprodução do Youtube canal Simple Flying
  • Originalmente anunciada em 2019, a compra foi adiada pela pandemia e confirmada somente em 2022.
    Originalmente anunciada em 2019, a compra foi adiada pela pandemia e confirmada somente em 2022. Foto: Divulgação
  • A previsão é que ele fique pronto em 2026 e entre em operação comercial no primeiro semestre de 2027.
    A previsão é que ele fique pronto em 2026 e entre em operação comercial no primeiro semestre de 2027. Foto: Reprodução do Youtube canal Simple Flying
  • Em novembro de 2025, a Qantas informou que a primeira unidade já tinha recebido fuselagem, asas, cauda e trem de pouso, avançando para as etapas finais de montagem.
    Em novembro de 2025, a Qantas informou que a primeira unidade já tinha recebido fuselagem, asas, cauda e trem de pouso, avançando para as etapas finais de montagem. Foto: Divulgação
  • O programa foi batizado de
    O programa foi batizado de "Projeto Sunrise" e recebeu esse nome porque, devido aos fusos horários, os passageiros poderão ver dois amanheceres durante os voos ultralongos. Foto: Sangga Rima Roman Selia/Unsplash
  • O A350-1000ULR foi adaptado para missões de grande autonomia, incluindo a instalação de um tanque extra capaz de armazenar mais 20 mil litros de combustível.
    O A350-1000ULR foi adaptado para missões de grande autonomia, incluindo a instalação de um tanque extra capaz de armazenar mais 20 mil litros de combustível. Foto: Reprodução do Youtube canal Simple Flying
  • A Qantas também decidiu reduzir a capacidade total para 238 viajantes, garantindo mais espaço e conforto em comparação à versão convencional do modelo.
    A Qantas também decidiu reduzir a capacidade total para 238 viajantes, garantindo mais espaço e conforto em comparação à versão convencional do modelo. Foto: Divulgação
  • O interior será dividido em quatro classes: seis suítes de primeira classe, equipadas com cama, poltrona reclinável, TV de 32 polegadas e áreas de armazenamento.
    O interior será dividido em quatro classes: seis suítes de primeira classe, equipadas com cama, poltrona reclinável, TV de 32 polegadas e áreas de armazenamento. Foto: Divulgação
  • São 52 assentos da executiva, que se transformam em camas e oferecem telas de 18 polegadas e carregamento sem fio.
    São 52 assentos da executiva, que se transformam em camas e oferecem telas de 18 polegadas e carregamento sem fio. Foto: Divulgação
  • Além disso, são 40 poltronas da econômica premium com maior apoio para pernas e cabeça; e 140 lugares da econômica, com telas de 13,3 polegadas e espaço ampliado.
    Além disso, são 40 poltronas da econômica premium com maior apoio para pernas e cabeça; e 140 lugares da econômica, com telas de 13,3 polegadas e espaço ampliado. Foto: Divulgação
  • Além do layout, a companhia projetou uma área destinada ao bem-estar dos passageiros, onde será possível alongar-se, hidratar-se e se movimentar ao longo da viagem.
    Além do layout, a companhia projetou uma área destinada ao bem-estar dos passageiros, onde será possível alongar-se, hidratar-se e se movimentar ao longo da viagem. Foto: Divulgação
  • Wi-Fi estará disponível para todos e, segundo a empresa, sistemas de iluminação e cronogramas de refeições foram desenvolvidos com especialistas para minimizar os efeitos do jet lag.
    Wi-Fi estará disponível para todos e, segundo a empresa, sistemas de iluminação e cronogramas de refeições foram desenvolvidos com especialistas para minimizar os efeitos do jet lag. Foto: Divulgação
