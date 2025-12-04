Assine
overlay
Início Internacional
EUA X VENEZUELA

Trump orienta que americanos deixem a Venezuela de forma "imediata"

Comunicado foi divulgado pela Casa Branca em meio à escalada de tensão entre os dois países

Publicidade
Carregando...
GB
Gabriel Botelho - Correio Braziliense
GB
Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Repórter
04/12/2025 20:59

compartilhe

SIGA
x
US President Donald Trump participates in a video call with military service members from his Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on November 27, 2025, during the Thanksgiving holiday. US President Donald Trump said Thursday that Sarah Beckstrom, one of the two National Guard troops shot a day earlier near the White House, had died, while the other soldier was
US President Donald Trump participates in a video call with military service members from his Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on November 27, 2025, during the Thanksgiving holiday. US President Donald Trump said Thursday that Sarah Beckstrom, one of the two National Guard troops shot a day earlier near the White House, had died, while the other soldier was "fighting for his life." (Photo by Jim WATSON / AFP) crédito: AFP

O governo de Donald Trump orientou os cidadãos americanos, nesta quinta-feira (4/12), que estejam Venezuela a deixar o país latino "imediatamente" e retornarem aos EUA. Um alerta de "alto risco" foi emitido pelos Estados Unidos em meio à escalada de tensão entre os dois países. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O comunicado foi feito pela Casa Branca. Nele, os americanos são orientados a não ficar, caso já estejam por lá, ou não viajar para a Venezuela, caso pretendam. "Não viaje para a Venezuela nem permaneça no país devido ao alto risco de detenção indevida, tortura sob custódia, terrorismo, sequestro, aplicação arbitrária das leis locais, criminalidade, agitação civil e infraestrutura precária de saúde. Todos os cidadãos norte-americanos e residentes permanentes legais nos Estados Unidos que estejam na Venezuela são fortemente aconselhados a sair imediatamente", escreveu o governo. 

Leia Mais

As autoridades do país ainda ressaltam que não há qualquer consulado ou embaixada dos EUA no país sul-americano. Por isso, não seria possível fornecer serviços de emergência ou serviço consular. "Qualquer pessoa com cidadania ou qualquer outro status de residência nos EUA deve deixar o país imediatamente, incluindo aqueles que viajarem com passaportes venezuelanos ou de outros países. Não viaje à Venezuela por nenhum motivo", completa o comunicado. 

Tópicos relacionados:

eua trump venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay