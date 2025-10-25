Suspeito de tentar estuprar brasileira dentro de trem é preso em Paris

A polícia francesa prendeu, na noite dessa sexta-feira (24/10), o homem acusado de tentar estuprar a brasileira Jhordana Dias, de 26 anos, dentro de um trem da linha RER C, em Paris. O crime, ocorrido em 16 de outubro, teve grande repercussão após a divulgação de vídeos nas redes sociais que mostravam o rosto do agressor.

De acordo com as autoridades, o suspeito é um egípcio de 26 anos, sem residência fixa, e foi localizado em Mantes-la-Jolie, na região de Yvelines, área metropolitana da capital francesa. A prisão foi realizada por volta das 20h, durante uma operação da Brigada de Redes Ferroviárias da Île-de-France (BRF).

O homem foi identificado a partir de imagens compartilhadas nas redes sociais, que mostravam o momento em que ele deixava o trem após o ataque. A polícia francesa havia emitido um mandado de prisão no dia seguinte ao crime e manteve o monitoramento até capturá-lo, mais de uma semana depois.

Como foi o ataque dentro do trem

Segundo o relato de Jhordana Dias, que vive na França, o ataque ocorreu quando ela voltava do trabalho. A vítima contou que percebeu estar sendo observada por um homem que, ao descer do trem, retornou para o vagão segundos antes de as portas se fecharem e se sentou ao seu lado.

Jhordana relatou que, ao tentar se levantar, o agressor tentou abaixar sua calça e, diante da resistência, a agrediu com tapas, mordidas e arranhões, além de tocá-la nos seios e nas nádegas.

A violência foi interrompida quando uma passageira ouviu os gritos e entrou no vagão, conseguindo filmar o agressor. O vídeo foi fundamental para que as autoridades o identificassem.

Em publicação nas redes sociais, Jhordana descreveu o desespero durante a agressão: "Minha única reação era gritar por socorro, mesmo sabendo que não tinha ninguém ali. Mas, graças a Deus, surgiu uma senhora que me ajudou no momento do desespero", relatou.

Repercussão e investigação

O caso gerou indignação entre brasileiros na França e movimentos feministas. A organização Osez Le Féminisme afirmou à BBC que o episódio reforça a vulnerabilidade de mulheres em transportes públicos e cobrou medidas estruturais de segurança.

"É inaceitável que a segurança das mulheres dependa do acaso ou da coragem individual. Elas devem ser protegidas por políticas públicas concretas e eficazes", declarou a entidade em nota.

A polícia francesa informou que o suspeito permanece sob custódia e deve ser apresentado à Justiça nos próximos dias.