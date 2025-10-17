Família é feita refém em assalto e mulher é estuprada na frente do marido

Uma família foi feita refém por três criminosos durante um assalto na madrugada desta quinta-feira (16) no bairro Cidade São Jorge, em Santo André (SP), na região do ABC . Segundo a Polícia Militar, a mulher da casa foi violentada sexualmente na frente do marido, que estava amarrado pelos assaltantes.

O caso foi confirmado pelo jornal O Globo. O filho mais novo do casal, de 5 anos, dormia em outro quarto e não presenciou o crime. A filha, de 11 anos, passava a noite na casa da avó.

Invasão e ação criminosa

Segundo a polícia, os criminosos entraram na residência pulando o muro de uma oficina vizinha. Com máscaras de personagens e roupas escuras, renderam o casal e exigiram senhas bancárias e cartões.

Enquanto dois deles deixaram o local para fazer saques e transferências, o terceiro ficou na casa. O grupo levou objetos de valor, dois automóveis, três celulares e um micro-ondas.

Um dos veículos foi encontrado horas depois. Dentro do carro, a polícia achou parte dos bens roubados, incluindo o aparelho de tv e o eletrodoméstico.

Atendimento e perícia

A mulher foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames de corpo de delito. Peritos do Instituto de Criminalística recolheram impressões digitais e outros vestígios que podem ajudar na identificação dos suspeitos.

Em nota, a Polícia Militar informou suspeitar que os autores integrem um grupo que já atuava na região e que teria voltado a agir depois de sair da prisão.

"É de conhecimento que criminosos presos pela Polícia Militar há cerca de dois anos por praticarem roubos semelhantes na mesma região estão atualmente em liberdade. Há fortes indícios de que o grupo tenha voltado a agir com o mesmo padrão de violência", afirmou a corporação.

O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Santo André, responsável pela investigação. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram os suspeitos em um posto de conveniência logo após o crime.