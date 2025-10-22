Assine
TRAGÉDIA

Duas pessoas morrem em acidente aéreo na Venezuela

A aeronave perdeu o controle ao decolar, caiu e pegou fogo no Aeroporto de Paramillo, em San Cristóbal

LL
Larissa Leone*
22/10/2025 15:19

As duas vítimas eram os pilotos do avião e, segundo informações preliminares, não eram naturais do estado de Táchira
Duas pessoas morreram em um acidente aéreo na manhã desta quarta-feira (22), no Aeroporto de Paramillo, localizado ao norte da cidade de San Cristóbal, no estado Táchira, na Venezuela.

De acordo com a imprensa venezuelana, a aeronave modelo Cheyenne YV1443 iniciou a decolagem por volta das primeiras horas da manhã, mas não conseguiu ganhar altitude. Ao cair, o avião explodiu e provocou um incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlaram as chamas.

As duas vítimas eram os pilotos do avião e, segundo informações preliminares, não eram naturais do estado de Táchira. Ainda não foi confirmado se havia mais pessoas a bordo no momento do acidente. 

A Defesa Civil e outras autoridades foram acionadas e estão no local para realizar os primeiros levantamentos e iniciar a investigação sobre as causas do acidente.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

