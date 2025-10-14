Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Airbus A320 supera Boeing 737 como avião mais vendido da história

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/10/2025 12:47

compartilhe

SIGA

O Airbus A320 tornou-se pela primeira vez o modelo de avião mais vendido na história, superando o Boeing 737, segundo dados publicados nesta terça-feira (14) por ambas as empresas.

De acordo com dados fornecidos pela Boeing, a empresa entregou 40 aviões 737 MAX em setembro, totalizando 12.254 unidades vendidas desde que este modelo de corredor único começou a ser comercializado em 1968.

Até o final de setembro, a Airbus havia entregado 12.257 unidades do A320, também de corredor único, que começou a ser vendido em 1988, informou a empresa europeia nesta terça.

O fato de a empresa europeia ter superado a Boeing em termos de entregas comerciais reflete a crise da empresa americana devido a problemas de segurança e ao controle de qualidade nos últimos anos.

Os 737 MAX da Boeing ficaram em solo por 20 meses após dois acidentes com este modelo em 2018 e 2019, nos quais 346 pessoas morreram.

elm-jmb/aha/dga/cjc/dd/mvv

Tópicos relacionados:

airbus aviacao boeing eua turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay