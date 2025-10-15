Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Avião em que viajava secretário de Defesa dos EUA faz pouso de emergência no Reino Unido

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/10/2025 16:40

compartilhe

SIGA

Um avião no qual viajava o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, fez um pouso de emergência na Grã-Bretanha nesta quarta-feira (15), devido a uma rachadura no para-brisa da aeronave.

Hegseth voltava aos Estados Unidos procedente de Bruxelas, após uma reunião de ministros da Defesa da Otan, quando seu avião fez um pouso não programado, disse um porta-voz do Pentágono, sem detalhar o lugar.

"O avião aterrissou com procedimentos padrão e as pessoas a bordo, incluindo o secretário Hegseth, estão a salvo", disse nas redes sociais o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.

"Tudo bem. Graças a Deus. Continuamos com a missão", respondeu Hegseth. 

Na reunião da Otan, Hegseth pediu para os países-membros contribuírem com mais ajuda militar para a Ucrânia em sua luta contra a invasão russa.

bgs/des/mvl/mr/mvv

Tópicos relacionados:

diplomacia eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay