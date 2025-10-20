Assine
Trump afirma que Hamas será "erradicado" se violar acordo de trégua

Presidente dos EUA insistiu, no entanto, que forças norte-americanas não participariam de uma represália contra o grupo

20/10/2025 21:52

Pessoas procuram abrigo após um ataque israelense que atingiu um edifício no campo de Bureij para refugiados palestinos, no centro da Faixa de Gaza, em 19 de outubro de 2025
Pessoas procuram abrigo após um ataque israelense que atingiu um edifício no campo de Bureij para refugiados palestinos, no centro da Faixa de Gaza, em 19 de outubro de 2025 crédito: Eyad BABA / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (20) que está dando ao Hamas "uma pequena chance" de cumprir o acordo de trégua com Israel na Faixa de Gaza, e alertou que o grupo islamita palestino será "erradicado" caso não o faça.

"Combinamos com o Hamas que eles serão muito bons, que vão se comportar. Caso isso não aconteça, vamos erradicá-los", declarou Trump, na Casa Branca. 

Trump enviou dois representantes para se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, depois que a violência deste fim de semana ameaçou o cessar-fogo que o presidente americano negociou há quase duas semanas. Trump insistiu, no entanto, em que as forças americanas não participariam de uma represália contra o Hamas.

Há dezenas de países que concordaram em se unir a uma força internacional de estabilização para a Faixa de Gaza que "ficariam encantados em intervir". "Além disso, Israel interviria em dois minutos, se eu pedisse", ressaltou Trump. "Mas, por enquanto, não pedimos. Vamos dar a eles uma pequena chance, e, com sorte, haverá um pouco menos de violência."

"Eles se tornaram bastante revoltosos e fizeram coisas que não deveriam ter feito. Se continuarem fazendo, vamos resolver isso", acrescentou o republicano.

Trump apontou que o Hamas ficou muito enfraquecido depois que o Irã, seu principal aliado, sofreu ataques severos dos Estados Unidos e de Israel, em meados do ano.

