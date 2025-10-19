Assine
'NO KINGS'

Trump usa IA para vestir coroa e jogar fezes sofre manifestantes nos EUA

O movimento, chamado de "No Kings" (sem reis, em português), busca contestar um suposto poder absoluto de Trump nos EUA e encheu as ruas de diversas cidades

AM
Andrei Megre
19/10/2025 15:26

Vídeo mostra Trump pilotando caça estadunidense
Vídeo mostra Trump pilotando caça estadunidense crédito: Reprodução/Trump

Após manifestações contra seu governo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou vídeo feito por inteligência artificial em que zomba dos cidadãos americanos que foram às ruas nesse sábado (18/10).

O movimento, chamado de “No Kings” (sem reis, em português), busca contestar um suposto poder absoluto de Trump nos EUA e encheu as ruas de diversas cidades do país.

Zombando das manifestações, o presidente americano publicou um vídeo feito por inteligência artificial. As imagens mostram Trump em uma aeronave militar, com os dizeres “Trump king” (Trump rei). Depois, o líder aparece vestindo uma coroa.

No vídeo, Trump despeja “bombas” do avião que parecem ser fezes, sobre os manifestantes. O post foi feito na Truth Social, rede social de Trump que segue os moldes do X (antigo Twitter).

Manifestações contra Trump

Foi a terceira onda de manifestações desde que Trump voltou ao governo americano, em 2024. Os civis reagiram ao “shutdown” dos EUA e ao acúmulo de poderes do presidente.

Além das principais cidades dos Estados Unidos, capitais da Europa receberam o movimento, como Berlim (Alemanha) e Madri (Espanha).

overflay