Internacional

Exército israelense anuncia mortes de dois soldados em Gaza

19/10/2025 14:27

O Exército de Israel anunciou neste domingo que dois soldados morreram em combates no sul da Faixa de Gaza, onde as forças do país efetuaram uma série de ataques, depois de acusar o Hamas de violar o cessar-fogo.

O major Yaniv Kula, 26 anos, e o sargento-chefe Itay Yavetz, 21 anos, "caíram durante combates no sul da Faixa de Gaza", informou o Exército em um comunicado.

Estas são as primeiras mortes de militares israelenses no território palestino desde a entrada em vigor do cessar-fogo em 10 de outubro.

