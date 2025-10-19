Assine
Novo ataque americano em águas internacionais mata três supostos narcotraficantes

AFP
AFP
Repórter
19/10/2025 13:34

As forças dos Estados Unidos efetuaram outro ataque contra uma embarcação supostamente carregada de drogas em águas internacionais, no qual morreram três "narcoterroristas", anunciou neste domingo o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth.

O ataque, executado na sexta-feira, teve como alvo uma embarcação vinculada à guerrilha colombiana ELN que "navegava por uma rota conhecida de narcotráfico e transportava quantidades substanciais de narcóticos", afirmou Hegseth na rede social X. 

Ele não especificou o local do ataque, mas indicou que a embarcação operava em uma área supervisionada pelo Comando Sul, que conduz as operações militares dos Estados Unidos na América Latina.

Este é o ataque americano mais recente desde que Washingnton enviou, em agosto, navios de guerra para águas internacionais do Caribe com o argumento de conter o tráfico de drogas para os Estados Unidos. 

Com o anúncio deste domingo incluído, sete ataques foram relatados, com as mortes de pelo menos 30 supostos traficantes.

