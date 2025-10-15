Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel afirma que Hamas entregou corpo que não é de ex-refém

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/10/2025 06:28

compartilhe

SIGA

O Exército de Israel afirmou nesta quarta-feira (15) que o quarto cadáver entregue na noite de terça-feira pelo movimento islamista palestino Hamas não corresponde ao de nenhum dos reféns de Gaza.

Após os exames do Instituto Médico Legal, a conclusão é de que "o quarto corpo entregue pelo Hamas a Israel não corresponde a nenhum dos reféns", afirma um comunicado militar.

"O Hamas precisa fazer todos os esforços necessários para devolver os reféns falecidos", advertiu o Exército israelense.

No acordo de troca concluído entre Israel e Hamas como parte da trégua mediada pelos Estados Unidos, o movimento islamista se comprometeu a entregar todos os reféns que permaneciam na Faixa de Gaza.

O Hamas libertou na segunda-feira os últimos 20 reféns vivos do sequestro de 7 de outubro de 2023. Nas últimas 48 horas, o grupo também devolveu oito dos 28 cadáveres previstos.

As famílias dos reféns informaram que três dos quatro cadáveres entregues na noite de terça-feira haviam sido identificados: Uriel Baruj, Eitan Levy e Tamir Nimrodi. 

Antes dos quatro corpos, o Hamas entregou na segunda-feira os primeiros quatro cadáveres.

avm-al/avl/dbh/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia gaza hamas israel prisioneiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay