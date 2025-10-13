Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Hamas liberta os últimos 20 reféns israelenses vivos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/10/2025 05:17

compartilhe

SIGA

O movimento islamista palestino Hamas libertou os últimos 20 reféns israelenses vivos, informou nesta segunda-feira (13) a imprensa de Israel, que citou um funcionário de alto escalão do governo do país. 

As autoridades israelenses haviam anunciado antes das 10h00 (4h00 de Brasília) o retorno de um primeiro grupo de sete reféns vivos. Segundo a televisão israelense, os 13 reféns restantes já foram entregues à Cruz Vermelha e em breve estarão com o Exército. 

Os 20 libertados nesta segunda-feira foram sequestrados pelos integrantes do grupo islamista no ataque surpresa de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

str-dc/avl/dbh/fp

Tópicos relacionados:

conflito gaza hamas israel palestinos refens

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay