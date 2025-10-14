Israel identifica dois dos quatro corpos de reféns entregues pelo Hamas

O Exército de Israel confirmou nesta terça-feira (14/10) a identificação dos corpos de dois quatro reféns entregues pelo grupo Hamas à Cruz Vermelha nesta segunda-feira (13/10). As vítimas foram reconhecidas como Guy Iluz, israelense de 26 anos, e Bipin Joshi, estudante nepalês de 23 anos, ambos mortos em cativeiro na Faixa de Gaza.

Segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF), Iluz foi sequestrado durante o festival de música Nova, em 7 de outubro de 2023, data do ataque que deu início à guerra, e morreu em decorrência dos ferimentos sofridos, agravados pela falta de tratamento médico enquanto estava sob custódia do grupo.

Joshi, por sua vez, foi raptado no kibutz Alumim, no sul de Israel, onde trabalhava em uma fazenda. As autoridades israelenses afirmam que ele foi assassinado nos primeiros meses do conflito. Ambos os corpos foram submetidos a exames forenses para determinar as circunstâncias exatas das mortes.

Os outros dois corpos entregues pelo Hamas ainda não foram oficialmente identificados. O grupo alegou que pertencem a Daniel Peretz e Yossi Sharabi, mas as autoridades israelenses afirmam que a confirmação depende de análises laboratoriais.

A entrega dos corpos ocorreu no mesmo dia em que os últimos 20 reféns israelenses vivos foram libertos, como parte do acordo mediado pelos Estados Unidos que prevê o fim das hostilidades na Faixa de Gaza e a devolução de todos os reféns — vivos ou mortos — em até 72 horas após o anúncio do cessar-fogo.

No entanto, o governo israelense acusou o Hamas de descumprir o acordo. O ministro da Defesa, Israel Katz, declarou nas redes sociais que “a tarefa urgente é garantir o retorno de todos os reféns, vivos ou falecidos”, e classificou o atraso na entrega dos corpos como “uma violação flagrante” dos compromissos firmados.